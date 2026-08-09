Sarıyer: 2 - Muğlaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Sarıyer, konuk ettiği Muğlaspor’u 2-0 mağlup etti.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Eze ve 65. dakikada Cebrail Karayel kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sarıyer yeni sezona 3 puanla başlarken Muğlaspor ise puanla tanışmadı.
Ligin 2. haftasında Sarıyer deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Muğlaspor ise evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın yaptığı ortada top, arka direkte Efecan Karaca'da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ekrem Kılıçarslan meşin yuvarlağı kontrol etti.
36. dakikada Avramovski, Marcos Silva’yı geçip ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada sağ taraftan Barış Alıcı'nın yaptığı ortada savunmadan seken top kaleci Ekrem Kılıçarslan'da kalırken, altıpas üzerinde Doğancan Davas, savunmada Bilal Ceylan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Emeka Eze’nin yaptığı vuruşta top sol alt köşeden ağlara gitti. 1-0
65. dakikada Barış Alıcı'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cebrail Karayel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelerle buluştu. 2-0