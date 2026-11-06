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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır FK Sarıyer Sarıyer: 1 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Sarıyer: 1 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Sarıyer ile Iğdır FK, 1. Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:29 Güncelleme:
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        Sarıyer ile Iğdır yenişemedi

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasındaki SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Stat: Yusuf Ziya Öniş

        Hakemler: Hakan Ülker, Hüsnü Emre Çelimli, Erdoğan Çak

        SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Emre Yeşilyurt, Efecan Karaca (Dk. 83 Attamah), Yağız Fikri Şen (Dk. 46 Barış Alıcı), Silva (Dk. 27 Tunahan Ergül), Furkan Gedik (Dk. 83 Thiam), Eze (Dk. 65 Batuhan Kör)

        Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Serkan Asan, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Camara (Dk. 61 Afena-Gyan), Gökcan Kaya (Dk. 89 Efe Kaan Sıhlaroğlu), Crociata (Dk. 89 Hotic), Serdar Gürler (Dk. 90+4 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 90+4 Özder Özcan)

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        Goller: Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer), Dk. 72 Serdar Gürler (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Sarı kartlar: Dk. 69 Crociata, Dk. 88 Afena-Gyan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 78 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 86 Cebrail Karayel (SMS Grup Sarıyer)

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