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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Sarunas Jasikevicius: Bahçeşehir Koleji maçından sonra takım olarak iyi reaksiyon verdik

        Sarunas Jasikevicius: Bahçeşehir Koleji maçından sonra takım olarak iyi reaksiyon verdik

        Euroleague'in 2. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i 100-76 yenen Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, takımın Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinin ardından çok iyi bir reaksiyon vererek kazandığını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 23:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Takım olarak iyi reaksiyon verdik"

        Fenerbahçe, Euroleague 2. hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih’i 100 - 76 mağlup etti.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius değerlendirmelerde bulundu.

        "TAKIM OLARAK İYİ REAKSİYON VERDİK"

        Deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularımızı ve taraftarlarımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Bizim için iyi bir akşam oldu. Bahçeşehir Koleji maçından sonra takım olarak iyi reaksiyon verdik. Bayern Münih de aslında sezona iyi başlamıştı, iyi geliyorlardı. Ama yine de biz sonunda galip geldik" diye konuştu.

        "OYUNCULAR FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİKLERİ SÜRECE KENDİLERİNİ HAZIR TUTMALI"

        Bahçeşehir Koleji mağlubiyeti sonrası bugün neyi farklı yaptıklarının sorulması üzerine Jasikevicius, "Değişmesi aslında benden çok oyunculara bağlı bir durumdu. Fenerbahçe'de oynuyorsanız her zaman hazır olmalısınız. Özellikle son 15 yılda Fenerbahçe basketbolunun geldiği durum ortada ve eğer burada formayı giyiyorsanız kendinizi her zaman hazır tutmanız lazım. Çünkü her zaman diğer takımlar için hedef tahtasında oluyorsunuz. Çok zor 3 maç oynadık ama dediğim gibi oyuncuların her zaman Fenerbahçe formasını giydikleri sürece kendilerini hazır tutmaları lazım" ifadelerini kullandı.

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        Son olarak cuma günü oynayacakları Dubai Basketbol maçına taraftarları davet eden Sarunas Jasikevicius, "Yeni yıla kadar salonumuz daha az taraftarı konuk ediyor. Taraftarlarımız yeni yılda kazandıkları parayı Fenerbahçe için harcamaya başlıyorlar. Cuma günü oynayacağımız maça taraftarımızı davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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        #fenerbahçe
        #EuroLeague
        #Sarunas Jasikevicius
        #BAyern Münih
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