Sassuolu 90+4'te Juventus'u yıktı!
İtalya Serie A'nın 4. haftasına Sassuolo ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadelenin son anları nefes keserken, ev sahibi ekip maçı 3-2 kazandı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 23:47 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu. Son dakikaları nefes kesen zorlu mücadeleyi Sassuolo, 90+4. dakikadaki golle 3-2 kazandı.
Sassuolo'nun gollerini 65. dakikada Sebastiano Esposito, 89. dakikada Kieran Bowie ve 90+4. dakikada Vasilije Adzic kaydetti.
Juventus'ta ise sahneye 82 ve 90+1. dakikada Edon Zhegrova çıktı.
Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.
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