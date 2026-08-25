İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, son olarak Manchester City forması giyen Brezilyalı oyuncu Savinho’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Londra ekibinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Sportif Direktör Johan Lange şunları söyledi:

"Savio bir süredir radarımızda olan bir isimdi ve artık Tottenham Hotspur oyuncusu olduğu için çok mutluyum. Kendisi zaten en üst seviyede kalitesini gösterdi ve yeteneğinin, tarzının ve zihniyetinin burada kurmakta olduğumuz kadroya çok iyi uyacağına inanıyoruz. Topu her eline aldığında taraftarlarımızı heyecanlandıracağından eminim ve Roberto'nun antrenörlüğünde gelişimini izlemeyi dört gözle bekliyorum."

Teknik direktör Roberto De Zerbi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Savio, kanat pozisyonlarında enerji, hayal gücü ve kalite getiren bir oyuncu. Savunmacılara karşı atak yapma cesaretine ve oyunun seyrini değiştirebilme yeteneğine sahip. Onun bizimle birlikte olmasından çok memnunuz ve onunla birlikte çalışmayı, gelişimine katkıda bulunmayı ve kişiliğini takıma yansıtmasını görmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester City formasıyla toplam 84 müsabakada görev alan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 7 gol, 16 asistlik skor katkısı sağladı.