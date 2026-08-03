Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Almanya Schalke 04, Edin Dzeko ile sözleşme uzattı!

        Schalke 04, Edin Dzeko ile sözleşme uzattı!

        Almanya Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Schalke 04, 40 yaşındaki santrfor Edin Dzeko'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 16:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Edin Dzeko imzayı attı!

        Bu sezon Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, sözleşmesi biten Edin Dzeko ile nikah tazeledi.

        Alman temsilcisi, 40 yaşındaki santrforla 1 yıl daha sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

        "TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

        İmza sonrası konuşan deneyimli golcü, "Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların desteğini hissettim. Bundesliga'ya yükselmek, kariyerimin en önemli anlarından biri oldu. İnanılmaz bir deneyimdi. Futbol, hayatım boyunca beni mutlu ve bana ilham verdi. Hala hırslıyım ve Bundesliga'da da takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Geçtiğimiz sezon devre arasında Schalke'ye imza atan Dzeko, 11 maçta 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 599 dakika sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de duvar otoparka doğru çöktü: 12 sıfır araçta 30 milyon liralık hasar oluştu

        (DHA) – KAĞITHANE'de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından emniyete giden bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğun...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı