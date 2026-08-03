Schalke 04, Edin Dzeko ile sözleşme uzattı!

Bu sezon Bundesliga'ya yükselen Schalke 04, sözleşmesi biten Edin Dzeko ile nikah tazeledi.

Alman temsilcisi, 40 yaşındaki santrforla 1 yıl daha sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

"TAKIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

İmza sonrası konuşan deneyimli golcü, "Schalke'ye geldiğimden bu yana harika bir takımın parçası oldum ve taraftarların desteğini hissettim. Bundesliga'ya yükselmek, kariyerimin en önemli anlarından biri oldu. İnanılmaz bir deneyimdi. Futbol, hayatım boyunca beni mutlu ve bana ilham verdi. Hala hırslıyım ve Bundesliga'da da takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Schalke'ye imza atan Dzeko, 11 maçta 6 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 599 dakika sahada kaldı.