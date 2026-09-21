Şenol Kazancı'dan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Millî Takımlar ana sponsoru Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.
Giriş: 21 Eylül 2026 - 19:56 Güncelleme:
Millî Takımlar ana sponsoru Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile ilgili yeni yayın ihalesi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya A Millî Takım forması hediye etti.
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