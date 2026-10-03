Serdal Adalı: MHK'daki çarpık yapılanmaya karşı en büyük mücadeleyi veren Beşiktaş'tır!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün 2026 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Futbol A takımının sezona iyi bir başlangıç yaptığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Adalı, "Sizlere bu kürsüden seslenirken sözlerimizi hep daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyerek sonlandırdık. Çok şükür bugün, o hayalini kurduğumuz güzel günlere gelmiş bulunuyoruz. Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık, oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca; bugün karşınızda, ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarındaki hakem hataları, liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu anda nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz. Ancak bu futbol, bu mücadele devam ettikçe Beşiktaş mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğunda olacaktır" ifadelerini kullandı.

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"BEŞİKTAŞ BU LİGİN EN İYİ FUTBOL OYNAYAN TAKIMI"

"Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen Bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımı" diyen Başkan Adalı, şöyle devam etti:

"Bugün karşınıza, oyunuyla, organizasyonuyla, planlamasıyla, kadrosuyla, hocasıyla, taraftarıyla ligin en iyi takımını kurarak çıkmış bulunuyoruz. Ben de bundan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Maçlarda, sokaklarda, gittiğim her yerde Beşiktaşlılarla konuşuyor, bir araya geliyorum. Bütün Beşiktaşlılarda o heyecanı, o tutkuyu, şampiyonluk duygusunu yeniden görüyorum. Sokakta yeniden Beşiktaş formalı çocuklarımızı, gençlerimizi görüyorum. Aynı şekilde, yıllar sonra tribünlerde kenetlenmiş, takıma müthiş bir destek veren, dünyaya nam salan Beşiktaş taraftarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bunlar, Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin ilk işaretleridir. Lütfen bu kenetlenmeyi sürdürün, desteğinizi bizlerden ve takımımızdan esirgemeyin."

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"GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ MHK'YI İŞARET EDEN BİZDİK"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, 'Hakemler dosyası' olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında da konuştu. Adalı, "Hakem hataları sebebiyle karşınıza lider olarak çıkamadık. Bu süreçte camiamızdan Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin serzenişlerini çok duyduk. Belki zaman zaman bizler de eleştirildik. Ancak göreve geldiğimiz günden beri MHK'yi işaret eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK Başkanı olduğu sürece, Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'daki çarpık yapılanmayla en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen kulüp Beşiktaş oldu. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Ben camia olarak bu mücadeleyi hakkıyla verdiğimize inanıyorum. Arkamızda durup bize güç veren büyük Beşiktaş camiasına da çok teşekkür ediyorum. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, Bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Sahalarda çifte standart uygulanmamasını, iyi oynayanın, hak edenin kazanmasını istiyoruz. Oyuncularımıza, teknik ekibimize, kadromuza, oyunumuza güveniyoruz. Adaletli bir futbol ortamı sağlandığında şampiyon olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"KADRO DEĞERİMİZİ 140 MİLYON EURO'DAN 273 MİLYON EURO'YA ÇIKARDIK"

Bazı borç kalemlerinde görünen artışın 'Beşiktaş yeni mali yüklerin altına giriyor' şeklinde algılanmaması gerektiğine de dikkat çeken Serdal Adalı, "Biz göreve geldiğimizde 140 milyon euro değeri olan fakat hiçbir katma değeri olmayan, bu maliyetleri kasasına geri döndürme şansı bulunmayan bir Beşiktaş devraldık. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık, bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyeti oldu ve biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası, yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Bu transfer operasyonları sonrası kadro değerimizi 140 milyon eurodan, 273.5 milyon euro seviyesine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyetlerine katlanmayıp bu parayı da kadromuza harcayabilseydik 273.5 milyon euro olan kadro değerimiz, çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz, Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız futbolcu almadık, almayacağız da. Güncel kadromuzdaki bütün oyuncular, Beşiktaş'a ciddi gelir getirebilecek seviyede ve kapasitede. Bu oyuncular, maliyetlerinin çok üzerinde getirisi olabilecek oyuncular" diye konuştu.

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"KADRO YAĞIMIZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELDİ"

Bu sezon çok iyi bir kadro, üst düzey bir futbol aklı, Avrupa'nın en önemli teknik adamlarından biriyle yola çıktıklarına da değinen Başkan Adalı, şunları aktardı:

"Beşiktaş'ı yeniden şampiyonluklara ulaştırmak için gereken adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Dolayısıyla bugünkü bilançoların yalnızca borç artışı olarak değil, doğru ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi gerekiyor. Beşiktaş, zamanı geldiğinde borcundan fazlasını kasasına koyabilecek kadro yapısına sahiptir. Ayrıca kurduğumuz bu kadro, mücadele ettiğimiz her kulvarda sportif başarı için son ana kadar mücadele verecektir. Önümüzdeki dönemde kadro yapımızı daha güçlü hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece geçtiğimiz transfer döneminde yaptığımız transferlerle takımımızın kadro değerini 93 milyon euro arttırarak Avrupa'nın bu alanda önde gelen kulüplerinden biri olduk. Artık kadro yapımız istediğimiz seviyeye geldi. Bundan sonra bütün harcamalarımızı sadece Beşiktaş'ı güçlendirmek için yapacağız. Beşiktaş bugün dünyanın en büyük kulüplerinde oynayabilecek oyunculara sahip. Beşiktaş bundan sonra özendiğimiz, örnek gösterdiğimiz, Türkiye'de neden olmuyor dediğimiz bir vizyonla yönetilecek. Sıkıntılı bir kadro yapısının olduğu dönemde göreve gelmemize rağmen, Beşiktaş'ımıza 1.5 yılda 82 milyon euro bonservis geliri kazandırdık. Bizim dönemimizde gelen oyuncular, bu rakamların çok daha üzerinde gelir elde etmemizi sağlayacak. Beşiktaş'ın yıllar sonra değerli bir futbol takımı, değerli oyuncuları var. Bugün "bonservis harcaması" şeklinde gördüğünüz bu kalemler, borç artışı değil değer artışı. Kulüp tarihinin, hatta ülke tarihinin rekorunu kırarak 17 oyuncusunu milli takımlarına göndermiş bir takım haline geldi. Avrupa'nın en köklü takımlarından Marsilya'yı farklı mağlup ederek, Avrupa sahnesine güçlü bir dönüş yapmış durumdayız. Beşiktaş; ülke futbolunu yeniden en iyi şekilde temsil edip, dünya futbolundaki yerini yeniden kazanacağı bir dönemi başlatmıştır."

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, basketbolda erkek takımının ligde ve Avrupa'da final serileri oynama başarısı gösterdiğini hatırlatarak, "Bu başarıların sonucunda, Beşiktaş'ımızı Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan Euroleague organizasyonunda temsil etmeye hak kazandık. Şu anda basketbolda sezona istediğimiz başlangıcı yapabilmiş değiliz. Ancak yeni kurulmuş bir takımız, adaptasyon devresini tamamladığımızda inanıyorum ki çok daha iyi olacağız" dedi.

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"1.5 YILDA YAPTIĞIMIZ TOPLAM ÖDEME 466 MİLYON EURO"

Göreve geldikleri günden bu yana toplam 466 milyon euro ödeme yaptıklarının da altını çizen Adalı, "Bu kadro revizyonunu, ilk gün söz verdiğimiz gibi yalnızca 1.5 yıllık bir süre zarfında yaparak camiamıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Üstelik sadece kadro yapılanması yapmakla kalmadık. Geçtiğimiz 1.5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Bu 1.5 yıllık görev süremiz içerisinde evimizden kalkıp kulübe gittiğimiz her gün 1 milyon euro ödeme yapmışız, yani 55 milyon lira ödeme yaptığınızı düşünün. Biz 1.5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık ve çok şükür böyle bir yükün üstesinden geldik. Bunları bir şeylerden şikayet etmek için anlatmıyorum. Sadece nereden nereye geldiğimiz ve neler yaptığımız, koşullarımız doğru anlaşılsın istiyorum. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1.5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken, bu seneyi yalnızca 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bizim yönetime gelip Bankalar Konsorsiyumu borcunu devraldığımızda ödediğimiz aylık faiz yaklaşık 5 milyon euro seviyesindeydi. Şimdi bu 1 aylık faiz, bütün yıl boyunca ödediğimiz toplam faize dönüştü. Bankalar Konsorsiyumu borcunu devraldığımız şekilde devam ettirseydik, bugün Bankalar Konsorsiyumu'na 190 milyon dolar seviyesinde borcumuz olacaktı" şeklinde konuştu.

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"DİKİLİTAŞ PROJESİNDEN 8.5 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLECEK"

Başkan Adalı, yaptıkları ödemeler ve yapılandırmalar sayesinde Beşiktaş'ı büyük bir faiz yükünden kurtardıklarını söyledi. Serdal Adalı, "Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yapmış yönetim kurulu olarak karşınıza çıkıyoruz. Bu kadar büyük bir borç ödemesi yaparken yeri geldi kendi kaynaklarımızı kullandık. Gelir kalemlerinin en önemlisi, Dikilitaş Projesidir. Beşiktaş'ımız, Dikilitaş projesinden bugünün değeri ile toplam 8.5 milyar lira gelir elde edecek. İleride kur farkının ortaya çıkması halinde bu gelir TL bazında çok daha yüksek olacak. Bu 8.5 milyar liralık gelirin 2.1 milyar liralık kısmını tahsil etmiş bulunuyoruz. Bu proje, Beşiktaş'ımıza en az 6.4 milyar liralık daha kazandıracak. Bu 6.4 milyar liralık bir kısmını, kalan 53 milyon euroluk banka borcumuzun ödenmesinde kullanacağız. 5 yıl içinde banka borçlarımızı tamamen bitirmiş olacağız. Banka borcu, faiz yükü gibi konuları Beşiktaş'ın gündeminden, mali tablolarından silmiş, yok etmiş durumdayız" açıklamasını yaptı.

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Yarınki seçimli genel kurul sonrasında en kısa sürede Dikilitaş projesinin temel atma törenini yapacaklarını da sözlerine ekleyen Adalı, "Dikilitaş projemizin olduğu alanda yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait arazinin bize tahsisi sonrası, üniversiteli gençlerimiz için Şişli'de bir öğrenci yurdu inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"STADYUM GELİRLERİMİZ 4.5 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Serdal Adalı, görev süreleri içerisinde artan gelirler hakkında ise şunları belirtti:

"Kartal Yuvası ciromuzu yaklaşık yüzde 300 oranında arttırdık. Stadyum gelirlerimiz 4.5 milyar lirayı aştı. GenBeşiktaş projesini hayata geçirerek Beşiktaşlı çocuklarımıza ve gençlerimize genel kurul üyesi olmanın yolunu açtık. Şimdiye kadar 2000'in üzerinde genç kardeşimizi Gen Beşiktaş üyesi yaptık. Görev süremiz boyunca bir başka önemli atılımı da sponsorluklar konusunda yaptık. Kulübümüze, Türkiye'nin ve dünyanın en önde gelen markalarının içinde olduğu önemli sponsorluklar kazandırdık. Sponsorluk, reklam anlaşmaları ve iş birliklerinden elde edilen toplam gelirimiz yaklaşık 90 milyon euro oldu, her geçen gün artmaya da devam edecek."

Fon soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen forma sponsoru hakkındaki sorulara da cevap veren Serdal Adalı, "Futbol takımımızın forma sponsoru ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hepinizin malumu. Bu konuda bizzat bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla görüşüp nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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"BİR KEZ OLSUN ÖDEME SORUNU YAŞAMADIK"

Son olarak genel kurul üyelerini yarın gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurula davet eden Başkan Serdal Adalı, "Bir kez olsun personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik, dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı. Yarın yapacağımız seçimli genel kurulumuzla birlikte Beşiktaşımız için yepyeni bir istikrar dönemine başlıyoruz. Bugün itibariyle yönetim kurulundaki görevlerinin sonuna gelen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yarından itibaren sizlerin teveccühüyle, yeni yönetim kurulumuzla, 8 yeni arkadaşımızla Beşiktaş için yeniden yola çıkıyoruz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın da Beşiktaş'a en iyi şekilde hizmet vereceğine, yeni dönemde büyüyen hedeflerimizi hep birlikte gerçekleştireceğimize, Beşiktaş'ı layık olduğu güzel günlere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.