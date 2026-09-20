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        Haberler Spor Futbol Süper Lig BB Erzurumspor Serkan Özbalta: Bugünkü maçın üst düzey olacağını oyuncular ve biz biliyorduk

        Serkan Özbalta: Bugünkü maçın üst düzey olacağını oyuncular ve biz biliyorduk

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, maçın üst düzey mücadeleyle geçtiğini, oyuncularının bu durumu sahaya yansıttığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 22:39 Güncelleme:
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        "Üst düzey bir maç olacağını biliyorduk"

        Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, Süper Lig'in 6. haftasında ağırladıkları Samsunspor'u 1-0 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

        "MAÇIN ÜST DÜZEY OLACAĞINI HEM OYUNCULAR HEM DE BİZ BİLİYORDUK"

        Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, konuk ekibin iyi bir takım olduğunu belirterek "Oyuncularım hafta başından beri gerçekten çok çalıştı ve istedi. Kararlılardı ve bugünkü maçın üst düzey olacağını hem onlar hem biz biliyorduk. Samsunspor genç ve tecrübeli oyuncuların harmanıyla oluşmuş bir takım. Çok soğukkanlı bir takım. Sahada stres anında çok soğukkanlı kaldıklarını gördüm. Geçen haftaki mağlubiyetlerinden onların da bu maça reaksiyon vereceklerini biliyorduk." diye konuştu.

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        "REAKSİYON GÖSTERMEK İSTİYORDUK"

        Sözlerine devam eden Özbalta, "Milli araya girmeden reaksiyon göstermek istiyorduk. Özellikle ilk yarı dengede giden bir oyun ve gole gidene kadarki 15 dakikalık bölümde baskılı oynadığımız, atak geliştirdiğimiz, belki ceza sahası içinde çoğalıp kaleye şut çekemediğimiz ama onun izlenimini verdiği dakikalarda golü bulduk. Samsunspor ikinci yarıda bu durumu lehine çevirmek istedi çünkü geçen haftaki mağlubiyetten sonra bugün artık kaybedecekleri bir şey kalmamıştı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Milli araya her takım gibi bizim de ihtiyacımız var. Çok doğru bir zamanda geldi. Ligin kalite seviyesi çok yüksek ve mali anlamda çok çok büyük rakamların olduğu bir ligdeyiz. Bizim bu eksikleri kapatmamız lazım ve mücadele gücümüzü bugünün de üstüne çıkarmak durumundayız. Bunu Erzurumspor kulübünün bir gerçeği olarak söylemek istiyorum."

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        Özbalta, taraftarların coşkusundan bahsederek "Şimdi dinleneceğiz ve ondan sonra çok sıkı şekilde çalışacağız. Samsunspor'u tebrik ediyorum gerçekten oyuncuları çok soğukkanlı onların da yerinin burası olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten çok coşkulu bir taraftar, bu bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz katkı sağlıyorlar. 12. adam olayının Erzurum'da tamamını yaşadığımız 3. müsabaka. İçerideki her müsabakada belki dolu olmayacak ama doldurduğumuz zaman takımı itiyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        #Serkan Özbalta
        #erzurumspor fk
        #süper lig
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