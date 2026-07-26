Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Slavko Vincic'ten emeklilik kararı!

        Slavko Vincic'ten emeklilik kararı!

        2026 FIFA Dünya Kupası finalini yöneten 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vincic, kariyerini noktaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 22:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Slavko Vincic'ten emeklilik kararı!

        Son olarak 2026 Dünya Kupası finalindeki İspanya - Arjantin maçını yöneten Slavko Vincic'ten dikkat çeken bir karar geldi.

        46 yaşındaki Sloven hakem Vincic'in, hakemlik kariyerine nokta koyduğu kaydedildi.

        Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Veterinerde deprem etkisi yapan kedi Türkiye'nin gündeminde

        Bursa'da kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi, operasyon öncesinde ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken, veteriner çalışanları hayretlerini dile getirdi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong