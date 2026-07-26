Slavko Vincic'ten emeklilik kararı!
2026 FIFA Dünya Kupası finalini yöneten 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vincic, kariyerini noktaladığını duyurdu.
Giriş: 26 Temmuz 2026 - 22:04 Güncelleme:
Son olarak 2026 Dünya Kupası finalindeki İspanya - Arjantin maçını yöneten Slavko Vincic'ten dikkat çeken bir karar geldi.
46 yaşındaki Sloven hakem Vincic'in, hakemlik kariyerine nokta koyduğu kaydedildi.
Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray - Fenerbahçe derbisini de yönetmişti.
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