Çorum FK'da Uğur Uçar dönemi sona erdi!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar ile yollar ayrıldı.
Giriş: 24 Eylül 2026 - 12:03 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da flaş bir ayrılık yaşandı...
Kulüp yönetimi, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.
39 yaşındaki çalıştırıcı Çorum FK'nın başında 23 maça çıkarken; 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.
SÜPER LİG'DE 6 MAÇTA 2 GALİBİYET
Çorum FK, Süper Lig'de 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan takım, 11. sırada yer aldı.
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