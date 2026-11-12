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        Haberler Spor Voleybol Melissa Vargas 3 yıl daha Fenerbahçe'de: Sözleşmesi uzatıldı!

        Melissa Vargas 3 yıl daha Fenerbahçe'de: Sözleşmesi uzatıldı!

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli voleybolcunun sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 19:05 Güncelleme:
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        Melissa Vargas 3 yıl daha Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kadrosunun en önemli isimlerinden Melissa Vargas ile yola devam etme kararı aldı.

        Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli pasör çaprazının sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

        Fenerbahçe'nin paylaşımında, "2030'a Vargas'la!" ifadeleri kullanıldı.

        FENERBAHÇE'DE SAYISIZ BAŞARIYA İMZA ATTI

        2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Melissa Vargas, sarı-lacivertli formayla hem bireysel performansı hem de kazandığı kupalarla ön plana çıktı.

        2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen yıldız voleybolcu, 2023 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da önemli parçalarından biri oldu.

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        Fenerbahçe Medicana ile iki Sultanlar Ligi, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Vargas, Çin'de Tianjin Bohai Bank formasıyla da üç kez Çin Ligi şampiyonluğu elde etti.

        MİLLİ TAKIMLA TARİHE GEÇTİ

        Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Her iki organizasyonda da En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden başarılı pasör çaprazı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalyada da önemli rol oynadı ve turnuvanın En İyi Pasör Çaprazı seçildi.

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        2026 Milletler Ligi ve 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluklarda da başrol oynayan Vargas, her iki organizasyonda En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

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        #sözleşme
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