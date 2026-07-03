Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı; son 16'ya yükseldi!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya ile Mısır karşı karşıya geldi. Müsabaka, Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynandı.

Eşleşmenin normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla maçta uzatma bölümüne geçildi. Skor oynanan iki uzatma devresinde de değişmezken tur atlayan tarafı yapılan seri penaltı vuruşları belirledi.

Rakibini seri penaltı vuruşlarında 4-2 mağlup eden Mısır, adını son 16 turuna yazdırdı. Mısır, son 16'da Arjantin - Yeşil Burun eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Tony Popovic'in çalıştırdığı Avustralya, turnuvaya Milli Takımımız karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. Sonrasında aynı skorla ABD'ye kaybeden Kangurular, son maçında ise Paraguay'la golsüz berabere kaldı.

Avustralya 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.

Mısır ise 1-1'lik Belçika beraberliği ile başladığı turnuvaya Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek devam etti. Son maçında İran'la 1-1 berabere kalan Afrika ekibi, gol farkıyla ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.