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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı; son 16'ya yükseldi!

        Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı; son 16'ya yükseldi!

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Mısır, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 23:52 Güncelleme:
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        Mısır, Avustralya'yı penaltılarda yıktı!

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya ile Mısır karşı karşıya geldi. Müsabaka, Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda oynandı.

        Eşleşmenin normal süresi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla maçta uzatma bölümüne geçildi. Skor oynanan iki uzatma devresinde de değişmezken tur atlayan tarafı yapılan seri penaltı vuruşları belirledi.

        Rakibini seri penaltı vuruşlarında 4-2 mağlup eden Mısır, adını son 16 turuna yazdırdı. Mısır, son 16'da Arjantin - Yeşil Burun eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Tony Popovic'in çalıştırdığı Avustralya, turnuvaya Milli Takımımız karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı. Sonrasında aynı skorla ABD'ye kaybeden Kangurular, son maçında ise Paraguay'la golsüz berabere kaldı.

        Avustralya 4 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.

        Mısır ise 1-1'lik Belçika beraberliği ile başladığı turnuvaya Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek devam etti. Son maçında İran'la 1-1 berabere kalan Afrika ekibi, gol farkıyla ikinci olarak son 32 turuna yükseldi.

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