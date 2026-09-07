A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı... C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'ya 75-71 yenilen Potanın Perileri, grupta 3'te 0 yaparak turnuvaya veda etti.

Porto Riko ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu 3. sırada tamamlayıp son 12 takım arasına adını yazdırdı.

A Milliler, Berlin'de bulunan Max-Schmeling-Halle'deki karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik ve Elif Bayram ilk beşi ile çıktı. Maçın ilk çeyreğini 20-19 önde kapatan Potanın Perileri, soyunma odasına da 40-37 üstün girdi. 3'ncü çeyrekte 58-51'i bulan Periler, üstünlüğünü son çeyreğe yansıtamadı. Son 24 saniyeye 71-68 ile geride giren Potanın Perileri, maçı çevirmeyi başaramadı ve 75-71'lik skorla kaybetti.

REKLAM

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk 2 maçında ise Belçika ve Avustralya'ya mağlup olmuştu.

Salon: Max-Schmelin

Hakemler: Julia Anaya (Panama), Boris Krejic (Slovenya), Alan dos Santos (Brezilya)

Porto Riko: San Antonio 18, Jones, Guirantes 21, Melendez 5, McGee-Stafford 16, Rosado 9, Gonzalez 4, Solis, Pagan 2, Benitez

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 10, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 18, Elif Bayram 13, Elif İstanbulluoğlu, Ayşe Cora Yamaner 3, Tilbe Şenyürek Arslan 9, Derin Erdoğan 8, Melek Uzunoğlu, Esra Ural 4

1. Periyot: 19-20

Devre: 37-40

3. Periyot: 51-58

Beş faulle çıkan: 39.56 Gökşen Fitik (Türkiye)