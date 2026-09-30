Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Kupa 2026 tarihleri belli oldu!

        Süper Kupa 2026 tarihleri belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa yarı final maçlarının 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final müsabakasının ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacağını açıkladı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Kupa 2026 tarihleri belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçlarının tarihini açıkladı.

        Buna göre, yarı final maçları 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final müsabakası ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacaktır.

        Bu yıl son kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, Süper Kupa Müsabakaları Statüsü uyarınca, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor; 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor A.Ş. ile de Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ikincisi Fenerbahçe A.Ş. karşılaşacak.

        REKLAM

        Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Turkcell Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya gelecekler. Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı, kura çekimi sonucunda belirlenecek. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TFF
        #Süper Kupa
        #süper lig
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi