Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi!

        Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi!

        Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yolların ayrıldığını açıkladı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'de flaş ayrılık!

        Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, istifa kararında ısrarcı olması üzerine teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi.

        Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Çakmak, yaptığı açıklamada, Diyadin'in istifa talebini dün yönetim kurulu olarak kabul etmediklerini hatırlattı.

        "YAZILI İSTİFASINI VERİNCE BİR ŞEY YAPAMADIK"

        Diyadin'in bugün kulübe gelerek istifa kararının kesin olduğunu söylediğini aktaran Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

        "Yönetim olarak kendisinden memnun olduğumuzu ifade ettik. Bugün kendisi kulübe geldi. Ben dışarıdaydım. Başkan vekilimiz Arif (Ölmez) Bey ve diğer arkadaşlar ile görüşmüş. Dönmeyeceğini söylemiş. 'Kesin kararlıyım, ben ve ekibim bırakıyoruz' demiş. Yazılı olarak da istifa etmiş. Yazılı da istifasını verince bir şey yapamadık. Bu saatten sonra da tutamadık. Kendisi istifa etti. Bunun üzerine karşılıklı anlaştık, hakkını hukukunu kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık."

        REKLAM

        Ligin 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Çakmak, "Hoca konusunda acele etmeyeceğiz. Hocalarla tek tek görüşeceğiz, planlarımızı anlatacağız, onların planlarını dinleyeceğiz. Bütçesel anlamda beklentilerini takip edeceğiz. Geçen sene hoca konusunda çok acele ettik. O hatayı yaptım, bu sene yapmayacağım, ince eleyip sık dokuyacağız." diye konuştu.

        6 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

        Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup eden Gençlerbirliği, üçüncü haftada Erzurumspor ile berabere kaldı.

        Başkent ekibi, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir karşılaşmalarından mağlup ayrıldı.

        REKLAM

        GEÇEN SEZON 2 KEZ G.BİRLİĞİ'Nİ ÇALIŞTIRDI

        Metin Diyadin, kırmızı-siyahlılarda 2025-2026 sezonunda iki ayrı dönemde teknik direktörlük yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Metin Diyadin
        #gençlerbirliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        Meloni'den yapay zeka hamlesi
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis