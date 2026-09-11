Tahkim Kurulu, Beşikaş'ın itirazını reddetti! Vlahovic Erzurumspor FK maçında yok
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için yaptığı itirazı reddetti. 1 maç ceza alan Sırp yıldız, bu akşamki Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.
Giriş: 11 Eylül 2026 - 14:18 Güncelleme:
TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 1 maç cezaya çarptırılan Dusan Vlahovic'in cezasını onadı. Beşiktaş'ın yapmış olduğu itiraz reddedildi.
Sırp golcü böylece, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.
Sşyah-beyazlılarda Vlahovic'in yokluğunda forvet hattında Hyeon-gyu Oh'un forma giymesi bekleniyor.
Dusan Vlahovic bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maçta 4 gol kaydetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ