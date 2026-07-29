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        Trabzonspor Mitongo'nun maliyetini açıkladı!

        Trabzonspor, Rene Mitongo'nun transferi konusunda Standard Liege kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. 18 yaşındaki forvetle 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Genç oyuncu yıllık 675 bin Euro kazanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Trabzonspor Mitongo'nun maliyetini açıkladı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Belçika ekibi Standard Liege'den Rene Mitongo Muteba'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

        Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Standard De Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

        Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir.

        Profesyonel futbolcu Rene Mitongo Muteba ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 675.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

        Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2030/2031 futbol sezonunda 780.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında ödeme yapılacaktır."

        BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

        Bordo-mavili ekip, 18 yaşındaki santrfor ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Standard Liege'e transfer bedeli olarak 3 milyon Euro üç taksit halinde ödenecek. Ayrıca Trabzonspor, futbolcunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin, kulübe ödenen transfer bedeli düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'ini Belçika ekibine verecek.

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