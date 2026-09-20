Stanimir Stoilov: Bu sezon evimizde oynadığımız en iyi maç oldu

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

"EVİMİZDE OYNADIĞIMIZ EN İYİ MAÇTI"

Evlerinde oynadıkları en iyi maçı geride bıraktıklarını ve kaçan fırsatların ardından yenilen golün takımdaki stresi artırdığını belirten Stoilov, "Bu sezon evimizde oynadığımız en iyi maçtı. Özellikle ilk yarıya çok iyi başladık ve Göztepe'nin kendi sahasında oynaması gerektiği gibi oynadık. İlk golü bulduk ancak ardından ikinci ve üçüncü golleri de bulmamız gerekiyordu; bunu başaramadık. Rakip, ikinci yarıda yakaladığı ilk pozisyonda golü buldu. Bu durumun ardından genç oyuncularımız stres ve gerginlik yaşadı, akabinde ise kalemizde ikinci golü gördük" dedi.

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"ÇOK FAZLA ATIP ÇOK FAZLA YİYORUZ"

Taraftar desteğinin takımı oyunda tuttuğunu ve zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Stoilov, "O anlarda taraftarlarımız takımımızı çok iyi destekledi ve takımımız oyundan kopmayarak ikinci golü buldu. Maç beraberlikle sonuçlandı. Gerçekten kazanmayı çok istediğimiz bir karşılaşmaydı. Şu anda zor bir süreçten geçiyoruz. Tablo aslında bizim adımıza oldukça net; çok fazla gol atıyoruz ancak aynı zamanda kalemizde çok fazla gol görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ARAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Defansif performanslarını geliştirmeleri gerektiğini ve milli arayı iyi değerlendireceklerini aktaran Göztepe Stoilov, "Defansif performansımızı ciddi şekilde geliştirmemiz, aynı zamanda hücumda fırsat yakaladığımızda maçı koparmak adına ikinci ve üçüncü golleri bulmamız gerekiyor. Önümüzdeki milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle bu dönemde fiziksel potansiyelimizi artıracak ve sahaya Göztepe'ye yakışır şekilde, çok daha güçlü döneceğiz" şeklinde konuştu.

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"BEŞ SAVUNMACIMIZ SAKAT"

Savunma hattındaki sakatlık krizine dikkat çeken ve oyuncuların dönmesiyle daha sağlam duracaklarını belirten Stoilov, "Bugünkü maça baktığımızda sahada güçlü bir Göztepe vardı. Savunmadaki sakatlık krizini hepimiz biliyoruz. O mevkide görev yapan beş savunma oyuncumuz şu an sakat. Bu oyuncularımız takıma döndüğünde çok daha güçlü bir rekabet ortamı oluşacağına ve savunmada daha sağlam duracağımıza inanıyorum" dedi. "Savunma hattı için alternatifimiz yoktu" Yedek kulübesinde savunma hattı için hamle yapabilecekleri bir alternatif kalmadığını dile getiren Stoilov, "Yedek kulübemizde savunma hattı için hamle yapabileceğimiz neredeyse hiçbir oyuncumuz yoktu. Sadece hücum bölgesinde değişiklik yapma şansımız vardı. Savunma oyuncularımız sakatlıktan döndüğünde asıl problemin nerede olduğunu daha net görebileceğiz. Bugün sahada, düzenli olarak forma giyen yalnızca iki asıl savunma oyuncumuz yer aldı" diye konuştu.

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"SAVUNMADA ÇOK DAHA ÖZ GÜVENLİ OLMALIYIZ"

Hataların kaynağını sakat oyuncuların dönüşüyle daha net göreceklerini ve savunmada öz güvenin şart olduğunu ifade eden Stoilov, "Hatayı biz mi yapıyoruz, eksiklerimizden dolayı mı sorun yaşıyoruz, yoksa rakiplerimiz mi bize karşı bir çözüm üretti? Bunu, savunma oyuncularımız takıma katıldığında çok daha net göreceğiz. Onların dönüşüyle birlikte daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. Bugün Bokele dışında savunmada görev yapan tüm oyuncularımız genç isimlerdi. Gol yedikten sonra takımda bir gerginlik ve stres oluşuyor. Savunmada çok daha öz güvenli olmalı ve performansımızı kesinlikle daha üst seviyelere taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

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"NEFES ALMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Normal şartlarda milli araları sevmediğini ancak bu kez takımın nefes almaya ve sakatların dönüşüne ihtiyacı olduğunu vurgulayan Stoilov, "Normal şartlarda milli takım aralarını sevmediğimi her zaman ifade ederim. Ancak şu anda takım olarak nefes almaya ve sakat oyuncularımızın takıma dönmesine ihtiyacımız var. Milli araları sevmememin nedeni, oyuncuların maç temposunu ve dinamizmini kaybetmesiydi. Fakat bu kez sakatlıktan dönecek oyuncularımız takıma güç katacağı için ilk defa bir milli arayı sevdiğimi söyleyebilirim. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Arayı verimli geçirirsek takımımızın kesinlikle daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi.

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"SON ÜÇ YILDA ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK"

Kulübün son üç yılda başarılı işler ortaya koyduğunu ve sakatlıklar yaşanmasaydı tablonun farklı olabileceğini aktaran Stoilov, "Kulübümüz stratejisini ve çalışma şeklini herkese göstermiş durumda. Son üç yılda gerçekten çok başarılı işler ortaya koyduk ve takımımız büyük bir ivme yakaladı. Şu an yaşadığımız sürecin nedenini herkes biliyor. Sakatlıklar yaşanmasaydı ve tam kadro olabilseydik, çok daha güçlü bir takım olarak çok daha iyi sonuçlar alabilirdik" şeklinde konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Taraftarların güvenini yeniden kazanmak için maç kazanmaları gerektiğini ve kesintisiz desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Taraftarlarımızın güvenini yeniden kazanmak için yapmamız gereken tek şey maç kazanmak. Göztepe taraftarı futbolu çok iyi bilen, zeki insanlardan oluşuyor. Onlar da sakatlıkları görüyor ve yaşadığımız sürecin farkındalar. Ancak desteklerinin kesintisiz sürmesi gerekiyor. Bu destek takımımız için son derece değerli. Her zaman vurguladığım gibi; bu destek sadece bir oyuncu veya teknik direktör için değil, doğrudan takım için her şartta devam etmelidir. Şu anda takımımızın bu desteğe gerçekten ihtiyacı var" diye ekledi.

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Güven kazanmanın tek yolunun sahadaki sonuçlardan geçtiğini ve çalışarak cevap vermeyi tercih ettiğini vurgulayan Stoilov, "Biz Balkan insanları bazen olumsuz düşünmeye eğilimli olabiliyoruz. Ancak bu süreçte güven kazanmanın tek yolu, belirttiğim gibi maç kazanmaktır. Ben işimde çok fazla konuşmayı sevmem; her şeyi sahada göstermeyi ve çalışmayı seven biriyim" dedi.

Tüm camianın birlik olarak bu zorlu sürecin altından kalkması gerektiğini ve taraftardan koşulsuz destek beklediklerini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Şu anda taraftarımız, yönetimimiz, oyuncularımız ve teknik heyetimiz birlik olmalı; bu zorlu sürecin altından hep beraber kalkmalıyız. Taraftarlar her zaman takımın ve kulübün arkasında durmalıdır. Bu, başarının sürdürülebilirliği adına çok değerlidir. Bir olumsuzluk yaşandığında teknik heyet veya yönetim zaten sorumluluk almaya her zaman hazırdır. Ancak taraftar, başarı için takımını koşulsuz desteklemelidir" şeklinde konuştu.