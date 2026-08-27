Süper Lig'de 3. hafta maçları başlıyor!
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçları yarın oynanacak Gençlerbirliği, Erzurumspor FK maçıyla başlayacak.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:01 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın oynanacak tek maçla açılacak.
Haftanın açılış mücadelesinde lider Gençlerbirliği, Erzurumspor FK'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma 21.30'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın:
21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
29 Ağustos Cumartesi:
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
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30 Ağustos Pazar:
19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
31 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)
21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK (Tüpraş)
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