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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 6 haftada 19 penaltı kararı!

        Süper Lig'de 6 haftada 19 penaltı kararı!

        Trendyol Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 19 kez penaltı kullanıldı. Bu penaltıların 14'ü golle sonuçlandı, 5'i ise kaçtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        Süper Lig'de 6 haftalık penaltı raporu!

        Trendyol Süper Lig’de geride kalan 6 haftada hakemler 19 kez penaltı kararı verdi. Atılan 19 penaltıdan 14’ü golle sonuçlanırken 5 penaltıdan ise yararlanılamadı. Lehine en çok penaltı verilen takım İzmir ekibi Göztepe oldu. Sarı-kırmızılılar tam 5 kez penaltı kullanırken, bunlardan 3’ünü gole çevirdi. Göztepe’yi 3 penaltı ile Başakşehir izledi. Samsunspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da 2’şer kez penaltı attı. Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Trabzonspor ise 1'er defa penaltı noktasına gitti.

        GÖZTEPE VE BAŞAKŞEHİR BEYAZ NOKTADAN 3'ER GOL BULDU

        Penaltılardan en çok skor bulan takımlar Göztepe ve Başakşehir oldu. Göztepe, kullandığı 5 penaltının 3’ünü gole çevirdi. Başakşehir ise 3 kez penaltı noktasına gidip tamamında ağları buldu. Ayrıca, beyaz noktadan 2’şer kez fileleri sarsan Göztepe’den Juan ile Başakşehir’den Eldor Shomurodov da penaltı gollerinde zirvede yer alıyor.

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        ALEYHİNE PENALTIDA ZİRVEDE 3 TAKIM VAR

        Geride kalan haftalarda Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Göztepe aleyhine 3’er kez penaltı çalındı. Konyaspor ve Gaziantep FK’nın rakiplerine 2’şer kez penaltı verildi. Çaykur Rizespor, Galatasaray, Eyüpspor, Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Çorum FK aleyhine de 1'er kez penaltı kararı çıktı.

        6 haftada aleyhine penaltı çalınmayan takımlar Beşiktaş, Kocaelispor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Başakşehir, Erzurumspor FK ve Samsunspor oldu.

        8 TAKIM PENALTI KULLANMADI

        Ligde 8 takıma ise lehine henüz penaltı verilmedi. Kocaelispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Çorum FK, Gençlerbirliği, Erzurumspor FK, Konyaspor ve Eyüpspor henüz beyaz noktaya gitmedi.

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        #Penaltı
        #süper lig
        #6 haftada 19 penaltı
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