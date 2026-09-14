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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan tarihi rekor! Yüzde 80 galibiyet oranı

        Okan Buruk'tan tarihi rekor! Yüzde 80 galibiyet oranı

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarihi bir rekor kırdı. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 00:32 Güncelleme:
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        Tarihi rekor! Yüzde 80 galibiyet oranı

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor'u ağırladı. Zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, kaptan Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 kazandı.

        Bu sonuçla Galatasaray, Beşiktaş'tan koltuğu geri aldı ve Süper Lig'de liderliğe yükseldi.

        Diğer yandan teknik direktör Okan Buruk tarihe geçecek bir rekora da imza atma başarısı gösterdi.

        Deneyimli teknik adam, Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör olmayı başardı. Galatasaray ile 149 Süper Lig maçına çıkan Buruk, 119 galibiyet aldı.

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        Okan Buruk yüzde 80 galibiyet oranı ile rekor kırmış oldu.

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        #galatasaray
        #Okan Buruk
        #süper lig
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