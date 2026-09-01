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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

        Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

        TFF, Trendyol Süper Lig'in 5 ve 6. hafta programını açıkladı. Ligin 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi de belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 15:54 Güncelleme:
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        Trabzonspor-G.Saray maçının tarihi belli oldu

        Trendyol Süper Lig'de 5 ve 6. hafta müsabakalarıyla program duyuruldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 6. hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın 19 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacağı ifade edildi.

        Süper Lig'de 5 ve 6. hafta programı şöyle:

        5. HAFTA

        11 Eylül Cuma

        20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK

        12 Eylül Cumartesi

        17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor

        17.00 Samsunspor - Çorum Fk

        20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe

        20.00 Konyaspor - Trabzonspor

        13 Eylül Pazar

        17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir FK

        20.00 Galatasaray - Kocaelispor

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        14 Eylül Pazartesi

        20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe

        5. HAFTA

        18 Eylül Cuma

        20.00 Kasımpaşa - Konyaspor

        19 Eylül Cumartesi

        17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK

        17.00 Çorum FK - Corendon Alanyaspor

        20.00 Başakşehir FK - Gençlerbirliği

        20.00 Trabzonspor - Galatasaray

        20 Eylül Pazar

        17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor

        17.00 Fenerbahçe - Eyüpspor

        20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş

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        #trabzonspor
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