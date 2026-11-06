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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tahkim Kurulu, Archie Brown'ın cezasını onadı

        Tahkim Kurulu, Archie Brown'ın cezasını onadı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Archie Brown'un 3 maçlık cezası için yaptığı itirazı reddetti ve cezayı onadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:34 Güncelleme:
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        Tahkim'den Archie Brown kararı!

        Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'un yaptığı itirazları görüşerek karara bağladı.

        TFF Tahkim Kurulu'nun açıkladığı kararlar şöyle:

        "- Teknik Adam Erol Bulut ile Gaziantep Futbol arasındaki uyuşmazlıklarda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun daha önceki kararlarına karşı yapılan itirazlar incelendi. Kurul, davalı kulübün itirazını kabul ederek UÇK kararının kaldırılmasına ve davanın reddine oybirliğiyle karar verdi.

        - Samsunspor'un taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle aldığı 280.000,00 TL para cezası ile belirli bloklardaki seyircilerin e-bilet blokajı cezalarında isabetsizlik görülmeyerek başvurunun reddine ve kararların onanmasına hükmedildi.

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        - Fenerbahçe'nin çirkin tezahürat, saha olayları, sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırılık nedeniyle aldığı para cezaları ile Futbolcusu Archibald Norman Brown'un kavga eylemi sebebiyle aldığı 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 TL para cezası onandı.

        - Galatasaray'ın çirkin tezahürat, saha olayları, seremonide fazla refakatçi çocuk bulundurulması, ihraç edilen futbolcunun açıklama yapması ve skorbordda tescil edilmemiş logo kullanılması gerekçeleriyle verilen para cezalarına yaptığı itirazlar reddedildi; Doğu Tribünü 102 numaralı blok ibaresinin çıkarılması suretiyle maddi hata düzeltilerek kararlar onandı."

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