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        TFF'den Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası statüsü itirazına ret!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübünün 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsüne ilişkin yaptığı itirazı reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 19:52 Güncelleme:
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        TFF'den Galatasaray'a ret!

        TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsüne ilişkin itirazının incelendiği belirtildi.

        Yapılan müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığının anlaşıldığı ve itirazın oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.

        Daha önce TFF'nin aldığı karar doğrultusunda Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu veya yabancı uyruklu futbolcuların, Türkiye Kupası müsabakalarında oynatılabileceği duyurulmuştu.

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        Galatasaray da 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla bu karara tepki göstermişti.

        Kurul, ayrıca taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye verilen 280 bin lira para cezasının da onadı.

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        #galatasaray
        #TFF
        #Ziraat Türkiye Kupası
        #türkiye kupası
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