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        Haberler Spor Futbol TFF'den saygı duruşu kararı!

        TFF'den saygı duruşu kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 18:02 Güncelleme:
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        TFF'den saygı duruşu kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakaların öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Kemal Batmaz'ın vefatı nedeniyle 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

        Ayrıca isteyen kulüpler müsabakaya siyah kol bandı takarak çıkabilecek.

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        #TFF
        #saygı duruşu
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