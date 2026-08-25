TFF'den yabancı kuralı kararı!
TFF, 10+4 yabancı kuralında kritik bir değişiklik yaptı. Süper Lig için kuralı aynı şekilde sürdüren TFF, Türkiye Kupası'nda ise kadrodaki tüm yabancı oyuncuların oynatılabileceği kararını aldı.
Giriş: 25 Ağustos 2026 - 22:08 Güncelleme:
TFF, fazla yabancısı bulunan takımlar için yeni bir karar aldı. Türkiye Kupası’nda takımlara rahatlık tanındı.
Hasan Tüncel'in haberine göre; kadrosunda 10+4’ün üzerinde yabancı oyuncu bulunduran takımlar, bu oyuncularını Türkiye Kupası’nda oynatabilecek. Karara göre kulüpler, sözleşmeli bulunan istediği 14 yabancıyı Türkiye Kupası’nda oynatabilecek. Kararın açıklanmasından sonra alınacak oyuncular ise kurala dahil edilmeyecek.
Diğer yandan yabancı kuralı Süper Lig’de aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.
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