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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi!

        TFF, Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihini değiştirdi!

        ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının, İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Kupada çeyrek final maçlarının tarihi değişti!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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        #türkiye kupası
        #TFF
        #İspanya SÜper Kupası
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