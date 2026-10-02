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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague A. Efes deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup oldu

        A. Efes deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup oldu

        THY EuroLeague'in 3. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'a 77-72'lik skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        A. Efes deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup oldu

        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'a 77-72'lik skorla mağlup oldu.

        Salon: Belgrad

        Hakemler: Gytis Vilius, Steve Bittner, Sergio Manuel

        Kızılyıldız: Moneke 18, Nwora 12, Carter 11, Dobric 10, Ojeleye 9, Kramer 9, Butler 3, Weiler-Babb 2, Izundu 2, Motley, Jones 1, Miljenovic

        Başantrenör: Ibon Navarro

        A. Efes: Loyd 17, Strazel 13, Saric 13, James 11, Malcolm 5, Fernando 4, Dozier 4, Russell 3, Ercan Osmani 2, Jones, Yusta

        Başantrenör: Pablo Laso

        1. Periyot: 21-19 (Efes lehine)

        Devre: 37-36 (Kızılyıldız lehine)

        3. Periyot: 56-53 (Kızılyıldız lehine)

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        #Anadolu Efes
        #THY Euroleague
        #Kızılyıldız
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