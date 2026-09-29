TOFAŞ: 82 - Niners Chemnitz: 69 | MAÇ SONUCU
TOFAŞ Basketbol Takımı, Eurocup C Grubu ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Niners Chemnitz'i 82-69 yendi.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 23:12 Güncelleme:
Eurocup C Grubu ilk maçında TOFAŞ Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Alman temsilcisi Niners Chemnitz'i 82-69 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Guido Giovannetti (İtalya), Juan Carlos Garcia Gonzales (İspanya)
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 4, Mcneace 11, Thurman 8, Efe Postel 2, Reynolds 10, Carter 5, Sadık Kabaca, Nutall 11, Jones 13, Brown 12, Leon Harun Apaydın 6
Niners Chemnitz: Fleming 18, Smith 10, Seric 9, Ceaser 5, Burnham 9, Atkins, King 5, Williams 11, Seckendorff 2
1. Periyot: 22-15
Devre: 46-30
3. Periyot: 60-53
4. Periyot: 82-69
Beş faulle çıkanlar: 39.02 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), 38.55 Fleming (Niners Chemnitz)
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