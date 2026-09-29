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        Haberler Spor Basketbol EuroCup TOFAŞ: 82 - Niners Chemnitz: 69 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ: 82 - Niners Chemnitz: 69 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ Basketbol Takımı, Eurocup C Grubu ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Niners Chemnitz'i 82-69 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 23:12 Güncelleme:
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        TOFAŞ Eurocup'a galibiyetle başladı!

        Eurocup C Grubu ilk maçında TOFAŞ Basketbol Takımı, evinde ağırladığı Alman temsilcisi Niners Chemnitz'i 82-69 mağlup etti.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Guido Giovannetti (İtalya), Juan Carlos Garcia Gonzales (İspanya)

        TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 4, Mcneace 11, Thurman 8, Efe Postel 2, Reynolds 10, Carter 5, Sadık Kabaca, Nutall 11, Jones 13, Brown 12, Leon Harun Apaydın 6

        Niners Chemnitz: Fleming 18, Smith 10, Seric 9, Ceaser 5, Burnham 9, Atkins, King 5, Williams 11, Seckendorff 2

        1. Periyot: 22-15

        Devre: 46-30

        3. Periyot: 60-53

        4. Periyot: 82-69

        Beş faulle çıkanlar: 39.02 Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), 38.55 Fleming (Niners Chemnitz)

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