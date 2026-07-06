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        Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi başladı!

        Yeni sezonda lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Trabzonspor, sezonun ilk çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

        Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı öncesinde bordo-mavili futbolcular toplu fotoğraf çektirdi. Yeni sezonun ilk çalışmasında futbolcuların istekli ve moralli görüntüsü dikkat çekti.

        YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKTI

        Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovskyi, Saviolo, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal ve Metehan Mimaroğlu da ilk antrenmanda yer aldı. Milli takımlarda bulunan oyuncular ve yeni transferler ise ilerleyen günlerde takıma katılacak. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak farklı kulüplerde geçiren John Lundstram ile Batista Mendy de sezonun ilk çalışmasına dahil oldu.

        İLK ETAP TRABZON'DA, İKİNCİ ETAP AVUSTURYA'DA

        Bordo-mavililer, 6 Temmuz itibarıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladığı yeni sezon hazırlıklarını ilk etapta Trabzon'da sürdürecek. Karadeniz ekibi, yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında ise 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming şehrinde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.

        Trabzonspor, kamp sürecinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalarını tamamlayarak 2026-2027 sezonuna hazır hale gelmeyi hedefliyor.

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