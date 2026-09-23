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        Trabzonspor'dan Muhammed Salah uyarısı!

        Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ismi, görselleri ve bordo-mavili formayla çekilmiş görüntülerinin bazı işletmeler tarafından ticari amaçlarla izinsiz kullanılmasına karşı kamuoyunu uyardı. Bordo-mavili kulüp, tespit edilen ihlallerle ilgili hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan Salah uyarısı!

        Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferinin dünya çapında büyük yankı uyandırdığına dikkat çeken bordo-mavili kulüp, transferin ardından bazı işletmelerin Mısırlı yıldızın adı ve görsellerini kullanarak ticari reklam ve kampanyalar düzenlediğini tespit etti.

        Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, Salah’ın bordo-mavili formayı giymesinin üçüncü kişilere futbolcunun isim ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermediği vurgulandı.

        "İŞ BİRLİĞİ VE ONAY İZLENİMİ OLUŞTURULAMAZ"

        Kulüp, özellikle Salah’ın görsellerinin ürün ve hizmet tanıtımlarında kullanılmasının veya herhangi bir ticari iş birliği ve onay bulunduğu izlenimi oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

        Açıklamada, bu tür kullanımların yalnızca Muhammed Salah’ın kişilik ve imaj haklarını değil, aynı zamanda Trabzonspor’un marka hakları, ticari itibarı ve ekonomik değerlerini de ihlal edebileceğine dikkat çekildi.

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        TRABZONSPOR'DAN HUKUKİ VE CEZAİ BAŞVURU MESAJI

        Bordo-mavili kulüp, Salah ve Trabzonspor’un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımların kayıt altına alındığını belirterek, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını duyurdu.

        Trabzonspor açıklamasında, futbol sevgisi ve taraftarlığın, hukuken korunan hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanılmasına gerekçe oluşturamayacağı da vurgulandı.

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        #Muhammed Salah
        #Salah
        #trabzonspor
        #Mohamed Salah
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