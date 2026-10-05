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        Trabzonspor'dan Umut Nayir açıklaması!

        Trabzonspor, Drogheda United maçında sakatlanan Umut Nayir'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 13:53 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan Umut Nayir açıklaması!

        Trabzonsporlu forvet Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Beşir, Umut Nayir'in tedavisine sağlık ekiplerce başlandığını kaydetti.

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        #trabzonspor
        #Umut Nayir
        #Drogheda United
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