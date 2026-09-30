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        Trabzonspor, Drogheda United ile dostluk maçında karşılaşacak!

        Trabzonspor, milli arada yarın Papara Park'ta İrlanda temsilcisi Drogheda United'ı ağırlayacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan milli arada dostluk maçı!

        Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın sahasında İrlanda'nın Drogheda United takımı ile karşılaşacak.

        Bordo-mavililer, kendisiyle aynı renkleri taşıyan, ambleminde ay-yıldız bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1847'de İrlanda halkına "Büyük Kıtlık" döneminde gönderilen yardımın ulaştırıldığı şehrin temsilcisi olan kardeş takımı Drogheda United ile dostluk maçı oynayacak.

        Papara Park'taki karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.

        2010 YILINDA KARDEŞ KULÜP OLDULAR

        İki kulüp, 2010 yılında kardeş kulüp olmuştu.

        Drogheda United Kulübünün tarihini kaleme alan Brian Whelan'ın "Bordo Mavi Bir Tarih" adlı kitabının tanıtım toplantısına katılan Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'na yapılan kardeş kulüp olma önerisi Trabzonspor Kulübüne ulaştırılmıştı.

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        "Whelan"ın mektubunda, aynı renkleri taşıyan iki kulüp arasında 2006'dan itibaren yakın ilişkiler kurulduğu, karşılıklı forma ve flama değişimleri yaşandığı vurgulanırken, kardeş kulüp ilişkisi kurulmasının da söz konusu olabileceğine dikkat çekilmişti.

        Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu da yaptığı toplantının ardından 29 Eylül 2010'da kardeş kulüp olunması yönündeki öneriye olumlu yanıt vermiş ve iki kulüp kardeş kulüp olmuştu.

        İRLANDA'DAKİ MAÇ AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE OYNANAMAMIŞTI

        Trabzonspor'un Drogheda United ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de 21 Mart 2013'te oynamayı planladığı maç, aşırı yağış nedeniyle iptal edilmişti.

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        Bordo-mavili takım, özel uçakla İrlanda'ya gitmiş ancak aşırı yağış ve saha şartları nedeniyle karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasına izin vermemişti.

        Trabzonspor ile Drogheda United, 13 yıl sonra bu kez Trabzon'da buluşarak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

        Trabzonspor'un kadrosunda 12 milli oyuncu yer alamayacak. Ayrıca Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin de sakatlıkları sürüyor.

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