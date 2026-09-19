Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak bu sezon ligde ilk yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Ugochukwu mücadelede kırmızı kart gördü.

Buruk, 72. dakikada önce itirazlarından dolayı maçın hakemi Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırılırken, daha sonra ikinci sarıyı da görüp kırmızı kartla oyundan oyundan atıldı.

Okan Buruk, milli aranın ardından Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

6 YIL ÖNCE DE KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

Tecrübeli teknik adam ligde daha önce 6 yıl önce (2096 gün) kırmızı kart görmüştü. O dönem Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk, 23 Aralık 2020'de Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettikleri maçta kırmızı kartla tribüne gönderilmişti.

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UGOCHUKWU DA KIZARDI!

85. dakikada ise Galatasaraylı futbolcu Ugochukwu, kırmızı kart gördü. Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gören Ugochukwu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısının ardından oyundan atıldı. Pozisyonu VAR monitöründe izleyen hakem Batuhan Kolak sarı kartı iptal edip oyuncuya kırmızı kart gösterdi.