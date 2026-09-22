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        Trabzonspor, iç saha ve dış sahada farklı

        Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor, iç sahada başarılı olurken dış sahada ise tam tersi bir grafik ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Trabzonspor, iç saha ve dış sahada farklı!

        Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasındaki iç saha ve dış saha performansı arasında önemli bir fark oluştu.

        Bordo-mavililer, geride kalan 6 haftalık dönemde sahasında oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti.

        Karadeniz ekibi, dış sahada ise 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken galibiyetle henüz tanışamadı ve hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

        İÇ VE DIŞ SAHA MAÇLARI

        Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü hafta Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

        Karadeniz ekibi, dış sahada ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını aldı. Üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, beşinci hafta da TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

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        İÇ SAHADA 3,6 GOL ORTALAMASI

        Trabzonspor, iç sahada 3 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken 3,6 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

        Karadeniz ekibi, dış sahada ise sadece 2 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.

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        #trabzonspor
        #süper lig
        #İç saha ve dış saha performansı
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