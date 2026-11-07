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        Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

        Süper Lig'in 11. haftasında yarın Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo-mavililerde Franculino Dju ve Aral Şimşir'in de aralarında yer aldığı 8 isim kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 15:58 Güncelleme:
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        Trabzonspor'da 8 eksik!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.

        Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu.

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        Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

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