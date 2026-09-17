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        Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvencesi Muhammed Salah!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da, bu sezon attığı 4 golle takımının en skorer ismi olan Muhammed Salah, bordo-mavili ekibin derbide gol güvencelerinden biri olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un gol güvencesi Salah!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri Muhammed Salah olacak.

        Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

        TAKIMIN GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

        Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atarak takımının ilk 5 haftadaki en golcü oyuncusu oldu.

        Salah, 5 haftada 9 gol kaydeden Karadeniz ekibinde 4 gol ve 1 asistle toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.

        Mısırlı futbolcu, böylece takımının ligdeki gollerinin yarısından fazlasına doğrudan katkıda bulundu.

        SON 5 SEZONUN EN SKORER OYUNCUSU

        Salah, Trabzonspor'da son 5 sezonun ilk 5 haftası dikkate alındığında en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı.

        Mısırlı futbolcu, bordo-mavili takımın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ilk 5 haftada 4 gol kaydeden Nwakaeme ile aynı gol sayısına ulaştı.

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        İLK BÜYÜK MAÇI

        Muhammed Salah, Galatasaray maçıyla birlikte Türkiye'de ilk büyük karşılaşmasına çıkacak.

        Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızı, Liverpool'un sarı-kırmızılı takımı geçen sezon 4-0 yenerek elediği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Salah, oyunda kaldığı 74 dakikada 1 gol atıp 1 asist yaptı.

        Salah, geçen sezon İngiliz ekibinin Galatasaray'a 1-0 yenildiği diğer iki karşılaşmada da forma giydi. Mısırlı oyuncu, grup maçında 28, son 16 turunun ilk karşılaşmasında ise 60 dakika sahada kaldı.

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        #galatasaray
        #trabzonspor
        #Muhammed Salah
        #derbi
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