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        Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı!

        UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabında mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un fikstürü belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 21:46 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı!

        UEFA Konferans Ligi lig etabı kuralarında temsilcimiz Trabzonspor; Freiburg, Kızılyıldız (D), Kuopion (D), Hearts, CSKA Sofya (D) ve Jablonec ile eşleşmişti.

        Bordo-mavililerin Kupa 3'teki fikstürü belli oldu.

        Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:

        15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor

        22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts

        5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg

        26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor

        10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec

        17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor

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        UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

        Son 16 play-off turu: 18-25 Şubat 2027

        Son 16 turu: 11-18 Mart 2027

        Çeyrek finaller: 8-15 Nisan 2027

        Yarı finaller: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027

        Öte yandan Konferans Ligi'nde final mücadelesi 2 Haziran 2027 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Final maçı, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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        #trabzonspor
        #Konferans Ligi
        #fikstür
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