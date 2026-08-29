Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü açıklandı!
UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig etabında mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un fikstürü belli oldu.
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 21:46 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi lig etabı kuralarında temsilcimiz Trabzonspor; Freiburg, Kızılyıldız (D), Kuopion (D), Hearts, CSKA Sofya (D) ve Jablonec ile eşleşmişti.
Bordo-mavililerin Kupa 3'teki fikstürü belli oldu.
Trabzonspor'un ligdeki maç takvimi şöyle:
15 Ekim Perşembe: KuPS-Trabzonspor
22 Ekim Perşembe: Trabzonspor-Hearts
5 Kasım Perşembe: Trabzonspor-Freiburg
26 Kasım Perşembe: CSKA Sofya-Trabzonspor
10 Aralık Perşembe: Trabzonspor-Jablonec
17 Aralık Perşembe: Kızılyıldız-Trabzonspor
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UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
Son 16 play-off turu: 18-25 Şubat 2027
Son 16 turu: 11-18 Mart 2027
Çeyrek finaller: 8-15 Nisan 2027
Yarı finaller: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027
Öte yandan Konferans Ligi'nde final mücadelesi 2 Haziran 2027 tarihinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Final maçı, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
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