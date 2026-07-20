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        Transferin "hızlısı" Trabzonspor

        Trabzonspor, 2026-27 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, 22 Haziran'da başlayan transfer döneminde 5 yabancı oyuncuyla anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Transferin "hızlısı" Trabzonspor!

        2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 22 Haziran'da başlayan transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

        5 YABANCIYI RENKLERİNE BAĞLADI

        Geçen sezon kiralık oynayan Ernest Muçi'nin bonservisini alan Trabzonspor, Portekiz'in Vitoria ekibinden Noah Saviolo ve Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ın yanı sıra, geçen sezonu İtalyan ekibi Genoa'da bitiren Ruslan Malinovskyi ile Köln'ün 19 yaş altı takımından 18 yaşındaki Thierry Karadeniz'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

        Bordo-mavililer 5 yabancı oyuncuya imza attırırken Beşiktaş ve Fenerbahçe, 3 yabancı isimle kadrosuna takviye yaptı.

        Beşiktaş, Almanya Milli Takımı kalecilerinden Alexander Nübel'i Bayern Münih'ten transfer eden siyah-beyazlılar, Monaco'dan Kassoum Ouattara ve Arsenal'den Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a sözleşme imzalattı.

        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe de yabancı transferine hızlı başladı.

        Geçtiğimiz sezon La Liga'da Real Madridli Kylian Mbappe'nin ardından 23 golle gol krallığında ikinci olan Vedat Muriç'i bir kez daha kadrosuna katan Fenerbahçe, Manchester City'den Nathan Ake'nin yanı sıra Marsilya'dan Mason Greenwood'u da transfer etti.

        Ligde son şampiyon Galatasaray ise 22 yaşındaki Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'yu Championship ekibi Burnley'den bonservisini kiraladı.

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