Tuğba Yenigün Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde!
Milli atlet Tuğba Yenigün, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 bin metre engellide finale yükseldi.
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Yenigün, kadınlar 3 bin metre engellide finale yükseldi.
Tuğba Yenigün, 3 bin metre engelli ilk turunda 9.33.27'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı.
Milli atlet, 13 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.29'da başlayacak final yarışında mücadele edecek.
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