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        Haberler Spor Diğer Atletizm Tuğba Yenigün Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde!

        Tuğba Yenigün Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finalde!

        Milli atlet Tuğba Yenigün, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3 bin metre engellide finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Tuğba Yenigün finalde!

        İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Yenigün, kadınlar 3 bin metre engellide finale yükseldi.

        Tuğba Yenigün, 3 bin metre engelli ilk turunda 9.33.27'lik derecesiyle serisini 7. sırada tamamlayarak adını finale yazdırdı.

        Milli atlet, 13 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.29'da başlayacak final yarışında mücadele edecek.

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