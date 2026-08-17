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        Haberler Spor Diğer Türkiye Satranç Süper Ligi’nde üst üste 3. kez şampiyon BAYEGAN!

        Türkiye Satranç Süper Ligi’nde üst üste 3. kez şampiyon BAYEGAN!

        Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen satranç oyuncularını bir araya getiren Türkiye Satranç Süper Ligi'nde mücadele eden BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü, güçlü kadrosu ve istikrarlı performansıyla ligi yine zirvede tamamladı. Üçüncü kez üst üste şampiyonluğa ulaşan kulüp, Türkiye satrancındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Üst üste 3. kez şampiyon BAYEGAN!

        Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 2–15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Türkiye Satranç Süper Ligi, birbirinden güçlü kulüplerin ve uluslararası başarılarıyla tanınan sporcuların şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü, 16 takımın mücadele ettiği ligde tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak elde ettiği sonuçlarla 15 turun sonunda toplam 30 puana ulaşarak bu sezonu da lider tamamladı.

        Başarılı performansını bir kez daha şampiyonlukla taçlandıran kulüp, Türkiye Satranç Süper Ligi’nde üçüncü kez üst üste kupaya uzanarak bu alanda önemli bir başarıya imza atmış oldu.

        BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü’nün şampiyon kadrosunda deneyimli sporcularla genç yetenekler bir araya geldi. Çin’de düzenlenen 2026 Liaocheng Dongchangfu Cup Rising Stars Turnuvası’nı namağlup şampiyon tamamlayan Işık Can ile 2026 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’ndaki performansıyla Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan ve Dünya Şampiyonu Gukesh karşısında elde ettiği galibiyetle dikkat çeken Ediz Gürel, takımın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Türkiye Satranç Şampiyonası’nda üç kez şampiyonluğa ulaşan Büyükusta (GM) Mustafa Yılmaz ve 2026 Uluslararası Paleochora Açık Satranç Turnuvası’nı birinciyle eş puanla ikinci sırada tamamlayan Uluslararası Usta (IM) Hasan Hüseyin Çelik şampiyon kadronun öne çıkan isimlerinden oldu.

        “Satrancın gelişmesini ve genç sporcuların geleceğine katkı sunmayı uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz”

        BAYEGAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan, elde edilen şampiyonluğa ilişkin şunları söyledi: “Türkiye Satranç Süper Ligi’nde tüm karşılaşmalardan namağlup olarak ayrılmak ve üst üste üçüncü kez şampiyon olmak hepimiz için çok kıymetli. Bu başarı için büyük emek veren sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın ailelerini ve kulübümüze katkı sunan herkesi gönülden kutluyorum.

        Türkiye ve İstanbul Satranç Şampiyonu olan babam M. Ali Bayegan’dan devraldığımız satranç sevgisini bugün yeni kuşaklarla buluşturuyoruz. Ülkemizde satrancın gelişimine ve genç sporcuların geleceğine katkı sunmayı uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gençlerin stratejik düşünebilen, farklı olasılıkları değerlendirebilen ve kararlarının sorumluluğunu alan bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak; ülkemizin yetenekli sporcularına gelişebilecekleri alanlar açmak istiyoruz. Önümüzde şimdi iki önemli uluslararası organizasyon var. BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü olarak ekim ayında Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edeceğiz. Kulübümüzde forma giyen Ediz Gürel ve Işık Can da 46. FIDE Dünya Satranç Olimpiyatı’nda millî takım formasıyla mücadele edecek. Her iki organizasyonda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”

        “Üç yıl üst üste gelen şampiyonluk tesadüf değil”

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        BAYEGAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp ise şampiyonluğun ardından; “Bir turnuvayı kazanmak güçlü bir performans, bunu üç yıl üst üste sürdürmek ise disiplin, doğru planlama ve takım ruhu gerektirir. Teknik açıdan bu sezonun belirleyici unsurları, genç sporcularla deneyimli büyükustaları bir araya getiren dengeli kadro yapımız ve lig boyunca koruduğumuz istikrar oldu. Sporcularımızın performansı ile teknik ekibimizin emeği şampiyonluğun temelini oluşturdu.

        BAYEGAN Vakfı olarak kulübümüzün sportif ve eğitim faaliyetlerinin devamlılığına katkı sağlıyoruz. Farklı yaş gruplarına yönelik satranç programlarının düzenli biçimde yürütülmesini ve sporcuların gelişimlerini sürdürebilmelerini önemsiyoruz. Bu yapıya verdiğimiz desteği önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz.” dedi.

        BAYEGAN’dan satranca uzun soluklu destek

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        Stratejik düşünme, zihinsel gelişim ve gençlerin desteklenmesi yaklaşımını sosyal yatırım çalışmalarının önemli bir parçası olarak gören BAYEGAN, satranca verdiği desteği BAYEGAN Pendik Satranç Spor Kulübü ve BAYEGAN Vakfı aracılığıyla sürdürüyor.

        Kulüp bünyesinde çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı seviyelerde eğitim programları yürütülürken, genç sporcuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda deneyim kazanması ve üst düzey sporcularla birlikte gelişmesi destekleniyor.

        Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübünün Şampiyon Kadrosu:

        • Ediz GÜREL
        • Işık CAN
        • Mustafa YILMAZ
        • Dragan SOLAK
        • Hasan Hüseyin ÇELİK
        • Shahriyar MAMMADYAROV
        • Richard RAPPORT
        • Volodar MURZİN
        • Lei TİNGJİE
        • Nino BARSİASHVİLİ
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