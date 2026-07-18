TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI CANLI || Türkiye Erkek Voleybol Takımı Ligi 3. Hafta Maçları: Türkiye Slovenya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Voleybol Milletler Ligi 3. haftasında Filenin Efeleri Slovenya ekibi ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken sporseverler merak içerisinde "Türkiye Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Voleybol Milli Maçı yani Türkiye Slovenya maçı canlı yayın kanalı ve saati..
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 12:39 Güncelleme:
Türkiye Slovenya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Milletler Ligi 3. haftada maçları kapsamında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sporseverler heyecanla başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Türkiye Slovenya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte sorgulanan sorunun cevabı...
TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Slovenya maçı 18 Temmuz Cumartesi yani bugün saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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