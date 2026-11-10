Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup U-BT Cluj-Napoca: 81 - Türk Telekom: 89 | MAÇ SONUCU (EuroCup)

        U-BT Cluj-Napoca: 81 - Türk Telekom: 89 | MAÇ SONUCU (EuroCup)

        Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında konuk olduğu U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türk Telekom, Romanya'da kazandı!

        Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında konuk olduğu Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yendi.

        BT Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan Türk Telekom, ikinci periyotta da avantajını sürdürdü ve devre arasına 52-33 üstünlükle girdi.

        Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı kapatarak skoru 73-63 yapsa da başkent ekibi, mücadeleyi 89-81 kazandı.

        Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, organizasyondaki 3. galibiyetini elde etti. Romanya takımı ise 5. kez mağlup oldu.

        Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 8. maçında 17 Kasım Salı günü sahasında İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Koç Holding'ten su taahhüdü

        Koç Holding, Küresel İş Ortağı olduğu COP31 kapsamında düzenlediği "Kurumsal Eylemden Geniş Ölçekli Su Dayanıklılığına" başlıklı panelde su taahhüdünü duyurdu. 2025 baz yılına göre 2040'a kadar operasyonel tatlı su çekimini yüzde 85 azaltmayı hedefleyen Koç Holding, su kaynaklarının sürdürülebilirli...
        #türk telekom
        #EuroCup
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı