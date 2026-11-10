U-BT Cluj-Napoca: 81 - Türk Telekom: 89 | MAÇ SONUCU (EuroCup)

Koç Holding'ten su taahhüdü

Koç Holding, Küresel İş Ortağı olduğu COP31 kapsamında düzenlediği "Kurumsal Eylemden Geniş Ölçekli Su Dayanıklılığına" başlıklı panelde su taahhüdünü duyurdu. 2025 baz yılına göre 2040'a kadar operasyonel tatlı su çekimini yüzde 85 azaltmayı hedefleyen Koç Holding, su kaynaklarının sürdürülebilirli... Daha Fazla Göster Koç Holding, Küresel İş Ortağı olduğu COP31 kapsamında düzenlediği "Kurumsal Eylemden Geniş Ölçekli Su Dayanıklılığına" başlıklı panelde su taahhüdünü duyurdu. 2025 baz yılına göre 2040'a kadar operasyonel tatlı su çekimini yüzde 85 azaltmayı hedefleyen Koç Holding, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için öncü şirketleri bir araya getiren Water Resilience Coalition'a (WRC) katıldığını açıkladı. Koç Topluluğu'nun 100. yılında açıklanan su taahhüdü kapsamında, serbest dalış dünya rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen de özel bir dalış gerçekleştirerek, suyun geleceğine dikkat çekti. Daha Az Göster