U-BT Cluj-Napoca: 81 - Türk Telekom: 89 | MAÇ SONUCU (EuroCup)
Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında konuk olduğu U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yendi.
Giriş: 10 Kasım 2026 - 23:09 Güncelleme:
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında konuk olduğu Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yendi.
BT Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan Türk Telekom, ikinci periyotta da avantajını sürdürdü ve devre arasına 52-33 üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı kapatarak skoru 73-63 yapsa da başkent ekibi, mücadeleyi 89-81 kazandı.
Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, organizasyondaki 3. galibiyetini elde etti. Romanya takımı ise 5. kez mağlup oldu.
Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 8. maçında 17 Kasım Salı günü sahasında İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.
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