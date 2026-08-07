UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, bu gece oynanan 10 karşılaşmayla birlikte tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 3. eleme turu ilk ayağında 10 maç yapıldı.
Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 80. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Kassoum Ouattara, 71. dakikada kırmızı kart gördü.
Müsabakaların rövanşları, 11 ve 13 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya): 1-1
Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-3
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları): 1-0
Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş: 0-1
Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): 0-1
Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda): 3-0
Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya): 6-1