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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu başladı

        UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu başladı

        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı, bu gece oynanan 40 maçla birlikte başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
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        Konferans Ligi'nde 2. eleme turu başladı!

        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları sona erdi.

        Ligde bugün oynanan 40 karşılaşma ve sonuçları şu şekilde:

        Malisheva (Kosova)-Hibernian (İskoçya): 2-0

        Liepaja (Letonya)-Austria Wien (Avusturya): 0-2

        Alashkert (Ermenistan)-CFR Cluj (Romanya): 1-1

        Panevezys (Litvanya)-Tobol (Kazakistan): 1-1

        Flora Tallinn (Estonya)-The New Saints (Galler): 1-0

        HJK (Finlandiya)-Coleraine (Kuzey İrlanda): 5-0

        Debrecen (Macaristan)-Pyunik (Ermenistan): 1-0

        Dila (Gürcistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-4

        Paide (Estonya)-Zire (Azerbaycan): 1-0

        Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)-Beitar (İsrail): 0-1

        RFS (Letonya)-Vestri (İzlanda): 4-1

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        Rakow (Polonya)-Valletta (Malta): 3-1

        DAC 1904 (Slovakya)-Velez (Bosna Hersek): 1-0

        Vitebsk (Belarus)-Sutjeska (Karadağ): 3-0

        GAIS (İsveç)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-0

        U.Cluj (Romanya)-Brann (Norveç): 2-2

        Zimbru (Moldova)-Noah (Ermenistan): 1-1

        Dinamo Tiflis (Gürcistan)-Zalgiris (Litvanya): 3-0

        BATE Borisov (Belarus)-Sion (İsviçre): 1-1

        FC Santa Coloma (Andorra)-SK Rapid (Avusturya): 1-3

        Vaduz (Lihtenştayn)-At.Escaldes (Andorra): 4-0

        FCSB (Romanya)-Auda (Letonya): 2-3

        Varazdin (Hırvatistan)-Jablonec (Çekya): 3-2

        Aluminij (Slovenya)-Dinamo City (Arnavutluk): 1-1

        Paksi (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-2

        Vojvodina (Sırbistan)-Ajax (Hollanda): 1-4

        Polissya (Ukrayna)-Kopenhag (Danimarka): 3-3

        Borac (Bosna-Hersek)-Petrocub (Moldova): 3-0

        Lugano (İsviçre)-Dukagjini (Kosova): 1-0

        Zilina (Slovakya)-Katowice (Polonya): 2-1

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        LNZ Cherkasy (Ukrayna)-Gent (Belçika): 0-0

        Bravo (Slovenya)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1

        Motherwell (İskoçya)-H. Boltfelag (Faroe Adaları): 2-0

        Shelbourne (İrlanda)-Kalju (Estonya): 5-2

        Rijeka (Hırvatistan)-Derry (İrlanda): 1-0

        Runavik (Faroe Adaları)-Koper (Slovenya): 0-2

        H. Tel-Aviv (İsrail)-Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

        Partizan (Sırbistan)-UNA Strassen (Lüksemburg): 4-0

        Stjarnan (İzlanda)-Ilves (Finlandiya): 1-0

        Valur (İzlanda)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

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