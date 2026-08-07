UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları, bugün oynanan 27 mücadeleyle beraber tamamlandı.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 3. eleme turu ilk ayağında 27 maç oynandı.
Müsabakaların rövanşları, 11-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Inter Turku (Finlandiya) - Vaduz (Lihtenştayn): 2-1
Noah (Ermenistan) - Sion (İsviçre): 2-2
HJK (Finlandiya) - Motherwell (İskoçya): 1-1
Paide (Estonya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-4
Jablonec (Çekya) - RFS (Letonya): 2-0
CFR Cluj (Romanya) - Tromso (Norveç): 0-5
Inter Escaldes (Andorra) - Flora Tallinn (Estonya): 2-0
Riga (Letonya) - Györi (Macaristan): 1-0
Zalgiris (Litvanya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 2-5
Sheriff (Moldova) - St. Gallen (İsviçre): 1-3
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Rakow (Polonya) - Hammarby (İsveç): 0-0
Göteborg (İsveç) - Gent (Belçika): 0-1
Debrecen (Macaristan) - Kopenhag (Danimarka): 0-3
Beitar (İsrail) - Austria Wien (Avusturya): 1-2
Ajax (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti): 3-1
Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Katowice (Polonya): 2-0
Twente (Hollanda) - DAC 1904 (Slovakya): 6-0
Borac (Bosna Hersek) - Vitebsk (Belarus): 1-0
Braga (Portekiz) - Dinamo Minsk (Belarus): 1-0
Valur (İzlanda) - Nordsjaelland (Danimarka): 0-2
Lugano (İsviçre) - Runavik (Faroe Adaları): 2-0
Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) - Midtjylland (Danimarka): 0-2
Rijeka (Hırvatistan) - Ilves (Finlandiya): 1-0
Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosova): 1-4
Partizan (Sırbistan) - Tobol (Kazakistan): 3-0
Hibernian (İskoçya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1