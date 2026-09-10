UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 6 maçla devam etti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla devam etti. Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Giriş: 10 Eylül 2026 - 01:00 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları tamamlandı. Devler Ligi'nde ilk haftanın ikinci gününde toplam 6 karşılaşma oynandı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Barcelona – Feyenoord: 5-1
Stuttgart – Viking: 3-1
Liverpool – Atletico Madrid: 2-1
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava: 6-1
Sporting – Galatasaray: 3-1
Napoli – Arsenal: 0-1
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ