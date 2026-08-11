UEFA Süper Kupa maçında PSG ile Aston Villa karşı karşıya!

Futbolda 51. UEFA Süper Kupa, Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere'nin Aston Villa takımı arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan PSG ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Yarın TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan yönetecek.

Geçen yılın şampiyonu PSG de 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa da kupada 2. zaferini elde etmeye çalışacak.

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EN BAŞARILI TAKIM REAL MADRID

UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını, Real Madrid elinde tutuyor.

Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Liverpool 4, Atletico Madrid de 3 kez kupanın sahibi oldu.

Real Madrid 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Milan ise 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

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UEFA Süper Kupa'da en az 3 şampiyonluğu bulunan kulüpler şunlar:

Takım Ülke Şampiyonluk Final Real Madrid İspanya 6 (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024) 3 (1998, 2000, 2018) Barcelona İspanya 5 (1992, 1997, 2009, 2011, 2015) 4 (1979, 1982, 1989, 2006) Milan İtalya 5 (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) 2 (1973, 1993) Liverpool İngiltere 4 (1977, 2001, 2005, 2019) 2 (1978, 1984) Atletico Madrid İspanya 3 (2010, 2012, 2018) 0

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 17 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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26 AYRI KULÜP SEVİNDİ

UEFA Süper Kupa'yı, geçmişte 13 ülkeden 26 farklı takım kazandı.

Real Madrid 6, Milan ve Barcelona'nın 5'şer, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Organizasyonda Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2'şer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, PSG, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez kupayı kaldırdı.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımı ile İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

UEFA SÜPER KUPA MAÇLARI:

Yıl Maç Sonuç 1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0 1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih 1-0, 2-0 1976 Anderlecht-Bayern Münih 1-2, 4-1 1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0 1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2 1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-0, 1-1 1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0 1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma) 1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0 1984 Juventus-Liverpool 2-0 1986 Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0 1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0 1988 Mechelen-PSV 3-0, 0-1 1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0 1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0 1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0 1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1 1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma) 1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0 1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0 1996 Juventus-PSG 6-1, 3-1 1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1 1998 Chelsea-Real Madrid 1-0 1999 Lazio-Manchester United 1-0 2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma) 2001 Liverpool-Bayern Münih 3-2 2002 Real Madrid-Feyenoord 3-1 2003 Milan-Porto 1-0 2004 Valencia-Porto 2-1 2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma) 2006 Sevilla-Barcelona 3-0 2007 Milan-Sevilla 3-1 2008 Zenit-Manchester United 2-1 2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma) 2010 Atletico Madrid-Inter 2-0 2011 Barcelona-Porto 2-0 2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1 2013 Bayern Münih-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 2014 Real Madrid-Sevilla 2-0 2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma) 2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma) 2017 Real Madrid-Manchester United 2-1 2018 Atletico Madrid-Real Madrid 4-2 (uzatma) 2019 Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 2020 Bayern Münih-Sevilla 2-1 (uzatma) 2021 Chelsea-Villarreal 1-1 (6-5 penaltılarla) 2022 Real Madrid-Eintracht Frankfurt 2-0 2023 Manchester City-Sevilla 1-1 (5-4 penaltılarla) 2024 Real Madrid-Atalanta 2-0 2025 PSG-Tottenham 2-2 (4-3 penaltılarla)

NOT: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi.