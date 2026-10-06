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        UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta sona erdi!

        UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 10 maçla tamamlandı. Günün dikkat çeken maçında İspanya, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 23:55 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta sona erdi!

        UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 10 maçla tamamlandı.

        Organizasyonun dördüncü haftasının son gününde, A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

        A Ligi 3. Grup'ta son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Ivan Perisic'in golüyle geriye düştüğü Hırvatistan deplasmanından Mikel Merino'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı. İspanya bu sonuçla, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

        Aynı gruptaki diğer mücadelede İngiltere, Wembley Stadı'nda ağırladığı Çekya'yı Vladimir Coufal (kendi kalesine) ve Harry Kane'in (2) goleriyle 3-0 mağlup etti.

        Bu karşılaşmada 125. kez İngiltere formasıyla sahaya çıkan kaptan Harry Kane, kaleci Peter Shilton'a ait "İngiltere Milli Takımı'nda en çok forma giyen futbolcu" rekorunu egale etti.

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        Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

        A Ligi 3. Grup

        İngiltere: 3 - Çekya: 0

        Hırvatistan: 1 - İspanya: 2

        B Ligi 1. Grup

        İsviçre: 3 - Kuzey Makedonya: 0

        İskoçya: 1 - Slovenya: 2

        C Ligi 1. Grup

        Arnavutluk: 2 - San Marino: 1

        Belarus: 1 - Finlandiya: 0

        C Ligi 3. Grup

        Kazakistan: 2 - Faroe Adaları: 2

        Moldova: 0 - Slovakya: 4

        C Ligi 4. Grup

        Estonya: 0 - İzlanda: 0

        Lüksemburg: 0 - Bulgaristan: 2

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        #UEFA Uluslar Ligi
        #İspanya
        #Hırvatistan
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